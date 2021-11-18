У Меркель опровергли сделку с Лукашенко по мигрантам на границе ЕС

"Ситуация на границе - это европейская проблема, в которой Германия действует не в одиночку", - цитирует издание источник в немецком правительстве.

По его словам, Германия не согласовала с Лукашенко какую-либо сделку по урегулированию кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе.

По данным France 24, в ходе телефонного разговора Меркель и Лукашенко обсудили необходимость переговоров и помощь в миграционном кризисе. В частности, речь шла об оказании со стороны ЕС гуманитарной помощи и поддержке в возвращении мигрантом.

Накануне пресс-секретарь Лукашенко заявила, что в разговоре с Меркель была достигнут договоренность обсудить предложение Беларуси со странами ЕС. Оно заключается в оказании помощи в возвращении 5000 тысяч мигрантов, в то время, как Евросоюз примет 2000 беженцев на границе.