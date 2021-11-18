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У Меркель спростували угоду з Лукашенком щодо мігрантів на кордоні ЄС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з Олександром Лукашенком не погодилася на будь-яку угоду щодо мігрантів на кордоні з ЄС. У німецькому уряді заявили, що ситуація з біженцями - загальноєвропейська проблема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Devdiscourse.

"Ситуація на кордоні - це європейська проблема, в якій Німеччина діє не поодинці", - цитує видання джерело в німецькому уряді.

За його словами, Німеччина не погодила з Лукашенком будь-яку угоду з врегулювання кризи з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

За даними France 24, в ході телефонної розмови Меркель і Лукашенко обговорили необхідність переговорів і допомогу в міграційній кризі. Зокрема, йшлося про надання з боку ЄС гуманітарної допомоги та підтримки у поверненні мігрантом.

Напередодні прессекретар Лукашенко заявила, що в розмові з Меркель була досягнута домовленість обговорити пропозицію Білорусі з країнами ЄС. Воно полягає в наданні допомоги в поверненні 5000 тисяч мігрантів, в той час, як Євросоюз прийме 2000 біженців на кордоні.

Нагадаємо, 17 листопада Меркель провела другу за тиждень розмову з Лукашенком щодо ситуації з мігрантами. Як зазначили джерела Bild, німецький канцлер була непохитна.

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ГерманияАнгела МеркельОлександр ЛукашенкоМіграційна криза