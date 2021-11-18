У Меркель спростували угоду з Лукашенком щодо мігрантів на кордоні ЄС

"Ситуація на кордоні - це європейська проблема, в якій Німеччина діє не поодинці", - цитує видання джерело в німецькому уряді.

За його словами, Німеччина не погодила з Лукашенком будь-яку угоду з врегулювання кризи з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

За даними France 24, в ході телефонної розмови Меркель і Лукашенко обговорили необхідність переговорів і допомогу в міграційній кризі. Зокрема, йшлося про надання з боку ЄС гуманітарної допомоги та підтримки у поверненні мігрантом.

Напередодні прессекретар Лукашенко заявила, що в розмові з Меркель була досягнута домовленість обговорити пропозицію Білорусі з країнами ЄС. Воно полягає в наданні допомоги в поверненні 5000 тисяч мігрантів, в той час, як Євросоюз прийме 2000 біженців на кордоні.