Меркель одобрила работу Мэй по Brexit

Предложения Мэй помогли продвинуться на шаг вперед, заявила Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что работа премьер-министра Великобритании Терезы Мэй помогла продвинуться в вопросе выхода страны из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, предложения Мэй помогли двум сторонам "продвинуться на шаг вперед".

"Когда Британия предлагает белую книгу, это шаг вперед, и мы... сформируем позицию и дадим совместный ответ. Но хорошо, что у нас уже есть предложения. Это то, что я могу сказать, не вдаваясь в подробности", - заявила Меркель.

Напомним, в Великобритании нижняя палата парламента 12 июня приняла план по выходу страны из Евросоюза. Таким образом, Мэй добилась поддержки, однако вынуждена была пойти на уступки противникам Brexit в рядах Консервативной партии, которую она представляет.