Меркель схвалила роботу Мей по Brexit

Пропозиції Мей допомогли просунутися на крок вперед, заявила Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що робота прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей допомогла просунутися в питанні виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

За її словами, пропозиції Мей допомогли двом сторонам "просунутися на крок уперед".

"Коли Британія пропонує білу книгу, це крок вперед, і ми... сформуємо позицію і дамо спільну відповідь. Але добре, що у нас вже є пропозиції. Це те, що я можу сказати, не вдаючись в подробиці", - заявила Меркель.

Нагадаємо, у Великобританії нижня палата парламенту 12 червня ухвалила план виходу країни з Євросоюзу. Таким чином, Мей домоглася підтримки, проте змушена була піти на поступки супротивникам Brexit в рядах Консервативної партії, яку вона представляє.