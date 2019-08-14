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Меркель звинуватила Росію в розвалі ракетного договору

Новини » Політика    14.08.2019 - 21:13
Меркель звинуватила Росію в розвалі ракетного договору
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Німеччина продовжить роботу з партнерами по НАТО

Канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Російську Федерацію в порушенні Договору про ракети середньої і меншої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське видання Delfi.

Також Меркель зазначила, що офіційний Берлін відчуває жаль за порушення Російською Федерацією договору про РСМД. При цьому вона додала, що Німеччина продовжить роботу з партнерами по НАТО для того, щоб запобігти гонку озброєнь.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 серпня офіційно припинив дію ДРСМД між Росією і США. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Помпео підкреслював, що Вашингтон офіційно виходить з договору. Він нагадав, що США давали Російської Федерації шість місяців, щоб повернутися до виконання договору про ракети. "США не будуть залишатися учасниками договору, коли інші порушують його. Росія несе виключну відповідальність", - написав він.

Крім того, міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) вимагали від Російської Федерації дотримуватися умов договору про ракети середньої і малої дальності. Крім того, Європейський парламент засудив порушення РФ ракетного договору і закликав Росію повернутися до повного виконання обов'язків за договором.

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Новини України Російська ФедераціяракетаАнгела Меркель
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