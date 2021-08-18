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Меркель обговорила з Байденом ситуацію в Афганістані

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Німеччина, Середа 18 серпня 2021 20:18
Меркель обговорила з Байденом ситуацію в Афганістані Фото: Меркель обговорила з Байденом ситуацію в Афганістані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась телефонна розмова Канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Джо Байдена. Світові лідери порушили питання щодо ситуації навколо захоплення "Талібаном" влади Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови пресвідділу та інформації Федерального уряду Німеччини Зайберта Штеффена.

Під час розмови Меркель відзначила важливість допомогти якомога більшій кількості біженців з Афганістану, які увесь час підтримували Німеччину.

Лідери країн порушили питання подальшої співпраці між збройними силами Німеччини й військовослужбовцями США в аеропорту Кабула й домовились евакуювати більше вразливих людей.

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Ангела Меркель Джозеф Байден Афганистан Сполучені Штати Америки
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