Меркель обіцяє участь Німеччини у пілотному проекті щодо українських шахт

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель і Шмигаль обговорили трансформацію українських шахт

Німеччина погодилась взяти участь у пілотному проекті щодо трансформації українських вугільних шахт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз на урядовому порталі за підсумками переговорів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Повідомляється, що на віртуальній зустрічі сторони обговорили питання трансформації вугільних регіонів. Зокрема, питання допомоги у втіленні пілотного проекту на одній з українських шахт. Меркель запевнила, що Німеччина з задоволенням прийме участь в такому проекті.

Крім того, на переговорах Шмигаль і Меркель обговорили економічну ситуацію і подолання наслідків COVID-19. Український прем'єр подякував за стабільну фінансову підтримку, зазначивши, що з 2014 року ця країна надала Україні 1,4 млрд євро, з яких 150 млн направлять українським лікарням та на підтримку бізнесу.

"Підтримка малого бізнесу - це може бути ще один напрямок, куди будуть спрямовані кошти. Наприклад, на відшкодування банківських відсотків за кредитами, взятими малим бізнесом, або на розвиток певних галузей, які постраждали внаслідок коронавірусу", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів підготують Національну програму трансформації вугільних регіонів. Трансформація регіонів буде проходити виходячи з того, що жодну шахту не закриють, поки шахтарів не працевлаштують на іншу роботу з гідною оплатою.