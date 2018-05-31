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Интервью

Меркель назвала еврозону "лучшей гарантией" мира в Европе

НовостиПолитика    31.05.2018 - 09:58
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Меркель отметила роль единой валюты в сохранении мира в Европе

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за расширение еврозоны и считает ее "лучшей гарантией" мира в Европе. Об этом она заявила на встрече со студентами в Португалии, передает Bloomberg.

"Что такое Европа? Европа - это обещание мира. И Европа сохранила это обещание в течение семи десятилетий, самого длинного периода в своей истории. Наша общая валюта евро является лучшей гарантией того, что мы сможем гарантировать мир", - заявила Меркель.

Отметим, данное заявление немецкий канцлер сделала на фоне нарастающей тревоги из-за политического кризиса в Италии и опасений валютного кризиса.

Напомним, ранее сообщалось, что Болгария станет следующей участницей еврозоны. На сегодня страна формально соответствует критериям для вступления в еврозону, однако уровень ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составляет лишь 49% от среднего показателя по Евросоюзу.

 

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Теги публикации: Германия, еврозона, канцлер, Ангела Меркель, Евро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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