Меркель назвала єврозону "найкращою гарантією" миру в Європі

Меркель відзначила роль єдиної валюти в збереженні миру в Європі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за розширення єврозони і вважає її "найкращою гарантією" миру в Європі. Про це вона заявила на зустрічі зі студентами в Португалії, передає Bloomberg.

"Що таке Європа? Європа - це обіцянка світу. І Європа зберегла цю обіцянку протягом семи десятиліть, найдовшого періоду в своїй історії. Наша спільна валюта євро є найкращою гарантією того, що ми зможемо гарантувати мир", - заявила Меркель.

Зазначимо, дану заяву німецький канцлер зробила на тлі наростаючої тривоги через політичну кризу в Італії та побоювання валютної кризи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болгарія стане наступною учасницею єврозони. На сьогодні країна формально відповідає критеріям для вступу до єврозони, проте рівень ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності становить лише 49% від середнього показника по Євросоюзу.