Меркель надеется, что страны ЕС откроются для непривитых туристов

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что этим летом страны Европейского союза откроются для туристов, не привитых вакциной от коронавируса . Также с учетом спада пандемии страны должны смягчать ограничения.

Об этом она заявила после саммита лидеров ЕС, пишет The Local .

"Учитывая, какие низкие уровни заражения уже есть в некоторых странах ЕС, таких как Португалия, я очень надеюсь, что мы сможем позволить себе то, что было возможно прошлым летом", - отметила Меркель.

По ее словам, возможность летних поездок по Европе применима ко всем, независимо от того, вакцинированы они или нет. Она также подчеркнула, что Германия прошла третью волну COVID-19 и по мере снижения уровня заболеваемости Берлин начнет снимать ограничения.

"Надеюсь, что так будет со всей Европой", - добавила она.