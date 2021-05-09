UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Меркель надеется, что страны ЕС откроются для непривитых туристов

Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что этим летом страны Европейского союза откроются для туристов, не привитых вакциной от коронавируса. Также с учетом спада пандемии страны должны смягчать ограничения.

Об этом она заявила после саммита лидеров ЕС, пишет The Local.

"Учитывая, какие низкие уровни заражения уже есть в некоторых странах ЕС, таких как Португалия, я очень надеюсь, что мы сможем позволить себе то, что было возможно прошлым летом", - отметила Меркель.

По ее словам, возможность летних поездок по Европе применима ко всем, независимо от того, вакцинированы они или нет. Она также подчеркнула, что Германия прошла третью волну COVID-19 и по мере снижения уровня заболеваемости Берлин начнет снимать ограничения.

"Надеюсь, что так будет со всей Европой", - добавила она.

Напомним, накануне в Португалии прошел саммит лидеров ЕС, на котором, в частности, обсуждалась возможность отказа от патентов на вакцины от COVID-19. Ожидается, что это поможет ускорить производство вакцин по всему миру.

После саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что система сертификатов о вакцинации может заработать в ЕС уже в июне. Это позволит открыть внешние границы, а также будет способствовать внутреннему туризму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзАнгела МеркельКоронавирус