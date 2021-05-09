Меркель сподівається, що країни ЄС відкриються для нещеплених туристів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що цього літа країни Європейського союзу відкриються для туристів, не щеплених вакциною від коронавірусу. Також з урахуванням спаду пандемії країни мають пом'якшувати обмеження.
Про це вона заявила після саміту лідерів ЄС, пише The Local.
"Враховуючи, які низькі рівні зараження вже є в деяких країнах ЄС, таких як Португалія, я дуже сподіваюся, що ми зможемо дозволити собі те, що було можливо минулого літа", - зазначила Меркель.
За її словами, можливість літніх поїздок по Європі застосовна до всіх, незалежно від того, вакциновані вони чи ні. Вона також підкреслила, що Німеччина пройшла третю хвилю COVID- 19 і в міру зниження рівня захворюваності Берлін почне знімати обмеження.
"Сподіваюся, що так буде з усією Європою", - додала вона.
Нагадаємо, напередодні в Португалії пройшов саміт лідерів ЄС, на якому, зокрема, обговорювалася можливість відмови від патентів на вакцини від COVID-19. Очікується, що це допоможе прискорити виробництво вакцин по всьому світу.
Після саміту глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що система сертифікатів про вакцинацію може запрацювати в ЄС вже в червні. Це дозволить відкрити зовнішні кордони, а також сприятиме внутрішньому туризму.