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Меркель надеется, что страны ЕС откроются для непривитых туристов

Новина українською → Берлин, Воскресенье 09 мая 2021 21:32
Меркель надеется, что страны ЕС откроются для непривитых туристов Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (flickr com dirkvorderstrasse)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что этим летом страны Европейского союза откроются для туристов, не привитых вакциной от коронавируса. Также с учетом спада пандемии страны должны смягчать ограничения.

Об этом она заявила после саммита лидеров ЕС, пишет The Local.

"Учитывая, какие низкие уровни заражения уже есть в некоторых странах ЕС, таких как Португалия, я очень надеюсь, что мы сможем позволить себе то, что было возможно прошлым летом", - отметила Меркель.

По ее словам, возможность летних поездок по Европе применима ко всем, независимо от того, вакцинированы они или нет. Она также подчеркнула, что Германия прошла третью волну COVID-19 и по мере снижения уровня заболеваемости Берлин начнет снимать ограничения.

"Надеюсь, что так будет со всей Европой", - добавила она.

Напомним, накануне в Португалии прошел саммит лидеров ЕС, на котором, в частности, обсуждалась возможность отказа от патентов на вакцины от COVID-19. Ожидается, что это поможет ускорить производство вакцин по всему миру.

После саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что система сертификатов о вакцинации может заработать в ЕС уже в июне. Это позволит открыть внешние границы, а также будет способствовать внутреннему туризму.

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