Меркель надеется, что позиция по Brexit будет согласована к саммиту ЕС

Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)

В Германии выразили надежду, что Тереза Мэй представит к среде уже согласованную позицию

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что политики Великобритании согласуют единую позицию по Brexit, которую британская премьер-министр Тереза Мэй сможет представить на саммите ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в Германии выразили надежду, что Тереза Мэй представит к среде уже согласованную позицию.

"Мы надеемся, что интенсивная дискуссия в Лондоне может привести к будущей среде, когда мы соберемся на наш внеочередной саммит, к формулированию позиции, которую британский премьер-министр Тереза Мэй сможет представить нам, и которую мы сможем обсудить", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты британского парламента большинством голосов проголосовали за то, чтобы вынудить премьер-министра попросить продлить процесс Brexit, чтобы избежать сценария выхода страны из Евросоюза без отсутствия сделок.

Так, Законопроект, выдвинутый Иветт Купер из лейбористской партии, был принят палатой общин всего за один день. Однако, это решение должно быть одобрено палатой лордов, прежде чем оно станет законом. ЕС также должен решить, предоставлять ли какое-либо продление по Brexit.