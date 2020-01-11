Меркель в Москве заявила о необходимости достроить "Северный поток-2"

Российский проект "Северный поток - 2" должен быть достроен, поскольку Германия от него выигрывает. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Москве на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции, передают российские СМИ.

Как считает Меркель, трубопровод легитимирован посредством нового европейского законодательства. "Нам необходимо довести его до конца", - сказала она.

"Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", - сообщила канцлер.

Меркель также выразила удовлетворение тем, "что была достигнута очень хорошая договоренность по поводу транзита газа через Украину".

Напомним, в декабре Вашингтон дал месяц компаниям-подрядчикам газопровода "Северный поток-2" на прекращение работ. В Государственном департаменте подчеркнули, что Россия использует новый газопровод как инструмент поддержки своей агрессии против Украины.

Позже в швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения американских санкций. В компании также добавили, что судна, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работ в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.