Меркель и Макрон завтра доложат Евросовету о выполнении минских соглашений

На основании доклада лидеры ЕС принимают решение о санкциях против России

Европейский совет завтра, 28 июня, заслушает доклад канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии имплементации минских соглашений по Донбассу. Об этом говорится в письме главы Евросовета Дональда Туска.

"Прежде чем мы завершим (сессию первого дня саммита, - ред.), канцлер Меркель и президент Макрон расскажут об имплементации минских соглашений", - говорится в письме.

Отметим, Меркель и Макрон как стороны нормандского формата каждые полгода выступают в Европейском совете с докладом о выполнении минских соглашений. На основании этого доклада лидеры ЕС принимают решение по дальнейшему продлению санкций против России.

Напомним, ранее Италия выступила против автоматического продления санкций против Российской Федерации.