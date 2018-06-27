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Меркель и Макрон завтра доложат Евросовету о выполнении минских соглашений

НовостиПолитика    27.06.2018 - 15:44
Фото: Ангела Меркель и Эммануэль Макрон (elysee.fr)
Фото: Ангела Меркель и Эммануэль Макрон (elysee.fr)

На основании доклада лидеры ЕС принимают решение о санкциях против России

Европейский совет завтра, 28 июня, заслушает доклад канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии имплементации минских соглашений по Донбассу. Об этом говорится в письме главы Евросовета Дональда Туска.

"Прежде чем мы завершим (сессию первого дня саммита, - ред.), канцлер Меркель и президент Макрон расскажут об имплементации минских соглашений", - говорится в письме.

Отметим, Меркель и Макрон как стороны нормандского формата каждые полгода выступают в Европейском совете с докладом о выполнении минских соглашений. На основании этого доклада лидеры ЕС принимают решение по дальнейшему продлению санкций против России.

Напомним, ранее Италия выступила против автоматического продления санкций против Российской Федерации.

 

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Теги публикации: минские соглашения, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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