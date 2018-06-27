Меркель і Макрон завтра доповідатимуть Єврораді про виконання мінських угод

На підставі доповіді лідери ЄС приймають рішення про санкції проти Росії

Європейська рада завтра, 28 червня, заслухає доповідь канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона про стан імплементації мінських угод по Донбасу. Про це йдеться в листі глави Євроради Дональда Туска.

"Перш ніж ми завершимо (сесію першого дня саміту, - ред.), канцлер Меркель і президент Макрон розкажуть про імплементацію мінських угод", - йдеться в листі.

Зазначимо, Меркель і Макрон як сторони нормандського формату кожні півроку виступають в Європейській раді з доповіддю про виконання мінських угод. На підставі цієї доповіді лідери ЄС приймають рішення щодо подальшого продовження санкцій проти Росії.

Нагадаємо, раніше Італія виступила проти автоматичного продовження санкцій проти Російської Федерації.