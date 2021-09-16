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Меркель и Макрон проведут встречу. Обсудят и Украину

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Французский лидер примет Меркель на деловой обед 16 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Figaro.

Стороны планируют обсуждать ряд международных вопросов. В частности, Афганистан, Иран, Ливию, Украину и Беларусь, а также вызовы, связанные с безопасностью, миграцией, климатическим и цифровым переходом.

Лидеры двух стран хотят спланировать саммит ЕС и Западных Балкан в Любляне 6 октября. Ожидается, что на эту дату преемник Ангелы Меркель еще не вступит в должность.

Ангела Меркель уйдет с поста федерального канцлера Германии после выборов 26 сентября.

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Эммануэль МакронАнгела Меркель