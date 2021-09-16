Меркель та Макрон проведуть зустріч. Обговорять і Україну

Президент Франції Еммануель Макрон проведе переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Французький лідер прийме Меркель приймає на діловий обід 16 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Figaro.
Сторони планують обговорювати низку міжнародних питань. Зокрема, Афганістан, Іран, Лівію, Україну та Білорусь, а також виклики, пов’язані з безпекою, міграцією, кліматичним і цифровим переходом.
Лідери двох країн хочуть спланувати саміт ЄС і Західних Балкан у Любляні 6 жовтня. Очікується, що на цю дату наступник Ангели Меркель ще не заступить на посаду.
Ангела Меркель піде з посади федерального канцлера Німеччини після виборів 26 вересня.