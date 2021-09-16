RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Меркель та Макрон проведуть зустріч. Обговорять і Україну

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Франції Еммануель Макрон проведе переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Французький лідер прийме Меркель приймає на діловий обід 16 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Figaro.

Сторони планують обговорювати низку міжнародних питань. Зокрема, Афганістан, Іран, Лівію, Україну та Білорусь, а також виклики, пов’язані з безпекою, міграцією, кліматичним і цифровим переходом.

Лідери двох країн хочуть спланувати саміт ЄС і Західних Балкан у Любляні 6 жовтня. Очікується, що на цю дату наступник Ангели Меркель ще не заступить на посаду.

Ангела Меркель піде з посади федерального канцлера Німеччини після виборів 26 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель МакронАнгела Меркель