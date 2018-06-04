Меркель прагне посилення євровалюти та створення Європейського валютного фонду

Канцлер Німеччини пропонує створити "інвестиційний бюджет" для вирівнювання економічних перекосів між країнами єврозони

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася про необхідність посилення євровалюти для подальшого успішного економічного розвитку зони євро, оскільки для цього "теперішніх інструментів замало", та створення Європейського валютного фонду. Про це вона заявила в інтерв'ю тижневику FAS, передає DW.

Зокрема Меркель пропонує створити "інвестиційний бюджет" задля вирівнювання економічних перекосів між країнами єврозони, однак, на її думку, обсяги такого бюджету не мають перевищувати "двозначної мільярдної суми нижчого порядку".

Також канцлер запропонувала створити на базі заснованого 2012 року Європейського стабілізаційного механізму Європейський валютний фонд (ЄВФ), який міг би надавати країнам-членам єврозони "довгострокові кредити" з метою підтримки.

Меркель вважає цілком реальним виділення цим фондом короткострокових кредитів для фінансової допомоги окремим країнам єврозони, які переживають фінансові труднощі.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона щодо створення європейських сил швидкого реагування.