Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 15 февраля

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить уже введенные в стране карантинные ограничения до 15 февраля из-за эпидемии коронавируса. Консультации между ней и лидерами немецких земель состоятся сегодня, 19 января.

Об этом сообщает Bild.

Как сообщается, текущий локдаун уже был продлен один раз и продлится до конца января. Он предусматривает закрытие магазинов, школ и ресторанов. Однако ожидается, что сегодня будут также обсуждены более жесткие меры.

В частности, среди предлагаемых мер - запрет обычных тканевых масок в транспорте и магазинах, будут разрешены только медицинские. Также в Германии предлагают сделать обязательным ношение респираторов FFP2 для персонала домов престарелых. Кроме того, могут уменьшить разрешенное число пассажиров в транспорте до трети.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за привилегии для граждан, которые вакцинировались от коронавируса и выработали иммунитет. Они должны получить возможность вернуться к общественной жизни.