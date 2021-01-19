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Меркель хоче продовжити локдаун в Німеччині до 15 лютого

Автор: Андрій Козловський

Канцлер Німеччини Ангела Меркель хоче продовжити вже введенні в країні карантинні обмеження до 15 лютого через епідемію коронавірусу. Консультації між нею та лідерами німецьких земель відбудуться сьогодні, 19 січня.

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Про це повідомляє Bild.

Як повідомляється, поточний локдаун вже був продовжений в Німеччині один раз і триватиме до кінця січня. Він передбачає закриття магазинів, шкіл та ресторанів. Однак очікується, що сьогодні будуть також обговорені більш жорсткі заходи.

Зокрема, серед пропонованих заходів - заборона звичайних тканинних масок у транспорті та магазинах, будуть дозволені лише медичні. Також в Німеччині пропонують зробити обов’язковим носіння респіраторів FFP2 для персоналу будинків літніх людей. Крім того, можуть зменшити дозволене число пасажирів у транспорті до третини.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступив за привілеї для громадян, які вакцинувались від коронавірусу і виробили імунітет. Вони повинні отримати можливість повернутися до суспільного життя.

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