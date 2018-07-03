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Меркель і голова МВС Німеччини прийшли до компромісу з питання мігрантів

НовиниПолітика    03.07.2018 - 04:01
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Меркель і Зеехофер прийшли до компромісу по керівництву мігрантами

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер прийшли до компромісу з питання мігрнатів. Про це повідомляє DW.

"Меркель і Зеехофер прийшли до компромісу по керівництву мігрантами, що прибувають до Німеччини, і Зеехофер сказав, що залишиться на посаді міністра", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, співрозмовники провели зустріч в офісі голови бундестагу Вольфганга Шойбле. Шойбле був присутній на зустрічі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилася з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів, які намагаються в'їхати до Німеччини.

Меркель повідомила про досягнуту угоду лідерам партій і фракцій Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Християнсько-соціального союзу (ХСС).

18 червня Меркель прийняла ультиматум Християнсько-соціального союзу (ХСС), який входить в правлячу коаліцію, з питання запобігання нелегальній міграції. Меркель пообіцяла за два тижні прояснити майбутню політику щодо мігрантів.

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Теги публікації: Германия, Ангела Меркель, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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