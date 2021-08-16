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Меркель об Афганистане: миссия не сработала, между армией и народом не было связи

Автор: РБК-Украина

Немецкий канцлер Ангела Меркель признала провал военной кампании западной коалиции в Афганистане. По ее мнению, попытка создать демократическое государство не сработала так, как ожидалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Сообщается, что сегодня она выступила на президиуме правящего Христианско-демократического союза (ХДС). В заявлении по Афганистану она отметила, что западный мир переживает тяжелое время и должен сосредоточиться на спасении афганцев, которые хотят покинуть страну из-за захвата власти движением "Талибан".

Меркель также отметила, что решение о выходе из Афганистана было принято американцами, в том числе по внутриполитическим причинам.

"После вывода войск возник эффект домино… Могут ли афганцы покинуть страну сейчас, зависит от талибов и ситуации на границе. Многие люди попытаются покинуть страну", - отметила она.

В отношении волны беженцев, она подчеркнула заинтересованность Германии в том, чтобы ее сдерживала Турция.

"Мы хотели построить страну с демократическим устройством, но у нас не получилось. Между афганскими вооруженными силами и народом не было никакой связи, это не сработало так, как мы думали", - добавила Меркель.

Она также сказала, что теперь в Афганистане наступят тяжелые времена для тех, "кто верил в демократию и свободу, особенно для женщин".

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден выступит с обращением к нации на фоне захвата талибами власти в Афганистане.

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ГерманияАфганистанАнгела Меркель