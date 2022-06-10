Мэрия призывает ООН создать коридоры из Мариуполя из-за угрозы вспышки холеры

Отмечается, что эпидемическая ситуация в оккупированном городе с каждым днем ухудшается. Массовые захоронения вместе с дождями и повышение температуры воздуха могут вызвать массовый рост инфекционных заболеваний.

В мэрии отмечают, что 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть до конца года из-за холеры, дизентерии и других опасных инфекционных болезней.

"Поэтому нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города пока еще не поздно", - отмечает мэр Мариуполя.