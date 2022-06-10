Мерія закликає ООН створити коридори з Маріуполя через загрозу спалаху холери
Маріупольська міська рада закликає Огранізацію Об'єднаних Націй створити зелені коридоди для евакуації жителів через можливий спалах інфекційних захворювань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Маріуполя Вадима Бойченка.
Зазначається, що епідемічна ситуація в окупованому місті з кожним днем погіршується. Масові поховання разом з дощами та підвищенняя температури повітря можуть спричинити масове зростання інфекційних захворювань.
У мерії наголошують, що 10 тисяч маріупольців можуть загинути до кінця року через холеру, дизентерію та інші небезпечні інфекційні хвороби.
"Тому потрібно об’єднатись міжнародним місіям Червоного Хреста та ООН для створення стійких зелених коридорів для початку масової евакуації людей з міста поки ще не пізно", - зазначає мер Маріуполя.
Нагадаємо, ВООЗ готується до можливого спалаху холери в Маріуполі. Туди вже завезли засоби для лікування та вакцинації.
Тим часом окупаційна влада починає закривати місто на карантин.