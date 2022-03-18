Мэрия Праги хочет поселить украинских беженцев в здании посольства РФ

Часть зданий российского посольства в столице Чехии пустует. Мэрия района Прага-6 хочет в свободных помещениях поселить несколько сотен украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CT24 .

Мэрия Праги-6 написала в российское посольство письмо с целью разрешить использовать часть пустующих зданий. Подразумевается, что беженцы из Украины могут разместиться в бывшей российской школе и нескольких соседних административных зданиях.

"Я написал письмо послу России и призвал его сделать школу доступной для украинских детей", — рассказал мэр Праги-6 Ондржей Коларж. Российское посольство пока не ответило на официальный запрос мэра Праги-6 по поводу использования недвижимости в гуманитарных целях.

Администрация городского округа намерена обсудить ситуацию вокруг зданий с Министерством иностранных дел Чехии и попросить последнее повлиять на российское посольство с положительным решением вопроса.