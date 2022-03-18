ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мэрия Праги хочет поселить украинских беженцев в здании посольства РФ

Новина українською →
Прага, Пятница 18 марта 2022 05:21
Мэрия Праги хочет поселить украинских беженцев в здании посольства РФ Посольство РФ в Праге (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

Часть зданий российского посольства в столице Чехии пустует. Мэрия района Прага-6 хочет в свободных помещениях поселить несколько сотен украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CT24.

Мэрия Праги-6 написала в российское посольство письмо с целью разрешить использовать часть пустующих зданий. Подразумевается, что беженцы из Украины могут разместиться в бывшей российской школе и нескольких соседних административных зданиях.

"Я написал письмо послу России и призвал его сделать школу доступной для украинских детей", — рассказал мэр Праги-6 Ондржей Коларж. Российское посольство пока не ответило на официальный запрос мэра Праги-6 по поводу использования недвижимости в гуманитарных целях.

Администрация городского округа намерена обсудить ситуацию вокруг зданий с Министерством иностранных дел Чехии и попросить последнее повлиять на российское посольство с положительным решением вопроса.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 22-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Макрон не исключает поездку в Киев. Однако визит не должен быть "напрасным"
Макрон не исключает поездку в Киев. Однако визит не должен быть "напрасным"
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете