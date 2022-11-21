UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мерія Дніпра передала чергову партію допомоги на фронт

Фото: мерія Дніпра передала чергову партію допомоги на фронт (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд "ТАПС-Україна", Координаційний штаб волонтерів разом з мерією Дніпра передали захисникам велику партію допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

Так, зазначається, що захисникам передали базові гуманітарні набори з продуктів, окопних пальників, аптечок, термобілизни, капелюхів з ліхтарями, засобів для чищення зброї.

Також військові отримали великі пакунки з одягом та взуттям, зимні спальники.

До чергового продуктового вантажу військовим додали дитяче харчування та памперси для деокупованих територій, а також 100 кг корму для домашніх котів.

Загалом за минулий тиждень центр допомоги тваринам при Координаційному штабі волонтерів Дніпра видав 400 кг корму для тварин-переселенців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроЗбройні сили України