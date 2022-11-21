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Мэрия Днепра передала очередную партию помощи на фронт

Фото: мэрия Днепра передала очередную партию помощи на фронт (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд "ТАПС-Украина", Координационный штаб волонтеров вместе с мэрией Днепра передали защитникам большую партию помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

Так, отмечается, что защитникам передали базовые гуманитарные наборы из продуктов, окопных горелок, аптечек, термобелья, шляп с фонарями, чистящих оружия.

Также военные получили большие свертки с одеждой и обувью, зимние спальники.

В очередной продуктовый груз военным добавили детское питание и памперсы для деоккупированных территорий, а также 100 кг корма для домашних кошек.

В общей сложности за прошедшую неделю центр помощи животным при Координационном штабе волонтеров Днепра выдал 400 кг корма для животных-переселенцев.

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