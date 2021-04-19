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Мэрия Днепра заключила меморандум с Госрегуляторной службой

Автор: РБК-Украина

Мэр Днепра Борис Филатов и глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер подписали меморандум, который должен позволить избежать зарегулированности бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Днепр - первый украинский город, где между мэрией и Государственной регуляторной службой подписали меморандум о сотрудничестве.

Договоренность заключили в присутствии представителей Днепропетровской торгово-промышленной палаты, общественных организаций и предпринимателей, а также представителей Юго-восточного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, отмечает пресс-служба.

"Мы всегда стремимся быть первыми. Не только в реформировании коммунального хозяйства, городской инфраструктуры. А и в вопросах, связанных с наведением порядка, чтобы все придерживались правил. Они должны быть прозрачными, понятными и едиными для всех. В том числе и в регуляторной политике", - заявил Борис Филатов во время подписания меморандума 19 апреля.

По его словам, до этого Днепр первым в Украине принял программу реализации регуляторной деятельности, которая предусматривает широкие обсуждения с общественностью социально важных решений, а также укрепление обратной связи с бизнес-сообществом.

"Вы внедрили некоторые интересные новаторства - возможность каждого гражданина, который проживает в Днепре, каждого бизнесмена и ассоциации самостоятельно выходить с инициативами. Такую идею вы ввели впервые", - подчеркнул глава Госрегуляторной службы Алексей Кучер.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепре до 30 апреля продлили карантинные ограничения. Такое решение 12 апреля приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Новости Украины ДнепрГосрегуляторная службаБорис Филатов
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