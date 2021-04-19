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Мерія Дніпра уклала меморандум з Держрегуляторною службою

Автор: РБК-Україна

Мер Дніпра Борис Філатов і голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер підписали меморандум, який має дозволити уникнути зарегульованості бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Дніпро - перше українське місто, де між мерією та Державною регуляторною службою підписали меморандум про співробітництво.

Домовленість уклали у присутності представників Дніпропетровської торгово-промислової палати, громадських організацій та підприємців, а також представників Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, зазначає прес-служба.

"Ми завжди прагнемо бути першими. Не лише у реформуванні комунального господарства, міської інфраструктури. А і в питаннях, пов’язаних із наведенням ладу, - щоб усі дотримувалися правил. Вони мають бути прозорими, зрозумілими та єдиними для всіх. Зокрема й у регуляторній політиці", - заявив Борис Філатов під час підписання меморандуму 19 квітня.

За його словами, до цього Дніпро першим в Україні ухвалив програму реалізації регуляторної діяльності, яка передбачає широкі обговорення з громадськістю соціально важливих рішень, а також зміцнення зворотного зв’язку з бізнес-спільнотою.

"Ви впровадили деякі цікаві новаторства - можливість кожного громадянина, який проживає у Дніпрі, кожного бізнесмена та асоціації самостійно виходити з ініціативами. Таку ідею ви запровадили вперше", - наголосив голова Держрегуляторної служби Олексій Кучер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі до 30 квітня продовжили карантинні обмеження. Таке рішення 12 квітня прийняла комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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Новини України ДніпроГосрегуляторная службаБорис Філатов
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