Появились подробности инцидента с мужчиной, который забарикадировался в супермаркете в США

Мужчина, который забаррикадировался в супермаркете Trader Joe's в Лос-Анджелесе, убил женщину

Мужчина, который сегодня ночью, 22 июля, забаррикадировался в супермаркете Trader Joe's в Лос-Анджелесе, убил женщину. Об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти, передает CNN.

Так, Гарсетти не уточнил, как погибла женщина, а также не назвал ее имени.

Вместе с тем, он отметил, что подозреваемый был ранен в руку.

Кроме того, согласно информации местной полиции, опубликованной в Twitter, мужчина вышел из магазина. Его попросили самого себя заковать в наручники. После этого он был задержан. Также отмечается, что подозреваемому 28 лет.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, в Лос-Анджелесе вооруженный мужчина, уходящий на машине от полицейской погони, забаррикадировался в супермаркете Trader Joe's, где находились посетители и сотрудники магазина.

В ходе погони машина врезалась в столб, после чего преступник выскочил из нее и открыл огонь по сотрудникам полиции, которые открыли огонь в ответ.

Офицер полиции Лос-Анджелеса Майк Лопес рассказал, что ранее на юге города задержанный застрелил свою бабушку и женщину, затем он посадил еще одну раненую женщину в автомобиль Toyota Camry и попытался скрыться с места убийства, однако его начали преследовать полицейские.