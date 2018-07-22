З'явилися подробиці інциденту з чоловіком, який забарикадивувався в супермаркеті в США

Чоловік, який забарикадувався у супермаркеті Trader joe's в Лос-Анджелесі, вбив жінку

Чоловік, який сьогодні вночі, 22 липня, забарикадувався в супермаркеті Trader Joe's в Лос-Анджелесі, убив жінку. Про це повідомив мер міста Ерік Гарсетті, передає CNN.

Так, Гарсетті не уточнив, як загинула жінка, а також не назвав її імені.

Разом з тим, він зазначив, що підозрюваний був поранений в руку.

Крім того, згідно з інформацією місцевої поліції, опублікованій в Twitter чоловік вийшов з магазину. Його попросили самого себе закувати в наручники. Після цього він був затриманий. Також наголошується, що підозрюваному 28 років.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, в Лос-Анджелесі озброєний чоловік, втікаючи на машині від поліцейської погоні, забарикадувався в супермаркеті Trader Joe's, де знаходилися відвідувачі і співробітники магазину.

В ході погоні машина врізалася в стовп, після чого злочинець вискочив з неї і відкрив вогонь по співробітниках поліції, які відкрили вогонь у відповідь.

Офіцер поліції Лос-Анджелесу Майк Лопес розповів, що раніше на півдні міста затриманий застрелив свою бабусю і жінку, потім він посадив ще одну поранену жінку в автомобіль Toyota Camry і спробував сховатися з місця вбивства, однак його почали переслідувати поліцейські.