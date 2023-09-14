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Мери столиць України та Німеччини підписали угоду про партнерство двох міст

Фото: мери столиць України та Німеччини (t me)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко та мер Берліну Кай Вегнер підписали угоду про партнерство столиць України та Німеччини. Підписання угоди мери відзначили церемонією проходження через Бранденбурзькі ворота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Віталія Кличка.

"Київ та Берлін підписали угоду про партнерство двох міст. На знак важливості нашої співпраці та на знак солідарності німецьких партнерів з українцями відбулася церемонія проходження мерів двох міст через Бранденбурзькі ворота", - написав мер Києва.

Кличко зазначив, що Берлін є містом свободи і сьогодні мер міста Кай Вегнер символічно продемонстрував, що Київ, Україна будуть завжди вільними і будуть частиною європейської родини.

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Київ