RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мэры столиц Украины и Германии подписали соглашение о партнерстве двух городов

Фото: мэры столиц Украины и Германии (t me)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Берлина Кай Вегнер подписали соглашение о партнерстве столиц Украины и Германии. Подписание соглашения мэры отметили церемонией прохождения через Бранденбургские ворота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Виталия Кличко.

"Киев и Берлин подписали соглашение о партнерстве двух городов. В знак важности нашего сотрудничества и солидарности немецких партнеров с украинцами состоялась церемония прохождения мэров двух городов через Бранденбургские ворота", - написал мэр Киева.

Кличко отметил, что Берлин является городом свободы и сегодня мэр города Кай Вегнер символически продемонстрировал, что Киев, Украина будут всегда свободны и будут частью европейской семьи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев