Мережу облетів "пост Сі Цзіньпіна" про світ без США: стало відомо, чи справжній він

Мережу облетів пост, нібито опублікований китайським лідером Сі Цзіньпіном, в якому він говорив про "світ без США". Однак, це виявилося фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Сьогодні мережу облетів пост, який нібито був написаний китайським лідером. В заяві йшлось по те, що світ може рухатися далі без Сполучених Штатів.

У фейковій заяві було описано відразу кілька варіантів того, як країни, які начебто вважали себе найкращими "втрачали своє домінування":

"100 років тому Британська імперія домінувала у світовій торгівлі, володіючи понад 20% світового багатства. Багато хто вірив, що її сонце ніколи не зайде",

"200 років тому Франція захопила європейську сцену, її армії боялися, її культурі заздрили. Наполеон проголосив себе безсмертним",

"400 років тому іспанська корона правила від Маніли до Мексики, її флоти скарбів стогнали від срібла та шовку. Королі думали, що їхня слава триватиме вічно".

"Кожна імперія проголошувала себе незамінною. Зрештою, кожна з них зазнала поразки. Влада зменшується, вплив мігрує, а легітимність вмирає в той момент, коли її припускають, а не заробляють. Якщо Америка втратить повагу світу, вона зрозуміє те, чого кожна занепала імперія навчилася надто пізно: Світ рухається вперед. Завжди", - йшлось в повідомленні.

Однак, як пояснив Коваленко, попри те, що багато хто просуває цей пост як "офіційний допис" Сі Цзіньпіна, це є фейком.

"Ні, це не його офіційна сторінка", - зауважив керівник ЦПД.