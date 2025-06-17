Сеть облетел "пост Си Цзиньпина" о мире без США: стало известно, настоящий ли он
Сеть облетел пост, якобы опубликованный китайским лидером Си Цзиньпином, в котором он говорил о "мире без США". Однако, это оказалось фейком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.
Сегодня сеть облетел пост, который якобы был написан китайским лидером. В заявлении говорилось о том, что мир может двигаться дальше без Соединенных Штатов.
В фейковом заявлении было описано сразу несколько вариантов того, как страны, которые якобы считали себя лучшими "теряли свое доминирование":
- "100 лет назад Британская империя доминировала в мировой торговле, владея более 20% мирового богатства. Многие верили, что ее солнце никогда не зайдет",
- "200 лет назад Франция захватила европейскую сцену, ее армии боялись, ее культуре завидовали. Наполеон провозгласил себя бессмертным",
- "400 лет назад испанская корона правила от Манилы до Мексики, ее флоты сокровищ стонали от серебра и шелка. Короли думали, что их слава будет длиться вечно".
"Каждая империя провозглашала себя незаменимой. В конце концов, каждая из них потерпела поражение. Власть уменьшается, влияние мигрирует, а легитимность умирает в тот момент, когда ее предполагают, а не зарабатывают. Если Америка потеряет уважение мира, она поймет то, чему каждая падшая империя научилась слишком поздно: Мир движется вперед. Всегда", - говорилось в сообщении.
Однако, как пояснил Коваленко, несмотря на то, что многие продвигают этот пост как "официальное сообщение" Си Цзиньпина, это является фейком.
"Нет, это не его официальная страница", - отметил руководитель ЦПИ.
Торговая война Китая и США
Заметим, что данный фейк появился на фоне "торговой войны" Китая и Соединенных Штатов Америки.
Ведь после того, как Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, он ввел жесткие тарифы против большого количества стран. Однако больше всего пошлинами он обложил именно Китай.
Для Китая сначала заработали пошлины объемом 35%. В Пекине это решение назвали "односторонним актом запугивания" и ввели 34% пошлины для импорта из США.
Впоследствии между странами вспыхнул ожесточенный "тарифный бой" и взаимное повышение таможенных ставок. За несколько дней Китай установил рекордные пошлины для США объемом 125%, а Вашингтон - 150% для Пекина.
Все же, 11 июня представители США и КНР провели переговоры в Лондоне, чтобы урегулировать конфликт.
Министр торговли США Говард Лутник после переговоров рассказал, что страны согласовали послабления взаимных тарифов, которые достигли более 100%. Однако торговое соглашение все еще должны утвердить лично американский президент Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин.
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