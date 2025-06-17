Сеть облетел "пост Си Цзиньпина" о мире без США: стало известно, настоящий ли он

Сеть облетел пост, якобы опубликованный китайским лидером Си Цзиньпином, в котором он говорил о "мире без США". Однако, это оказалось фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Сегодня сеть облетел пост, который якобы был написан китайским лидером. В заявлении говорилось о том, что мир может двигаться дальше без Соединенных Штатов.

В фейковом заявлении было описано сразу несколько вариантов того, как страны, которые якобы считали себя лучшими "теряли свое доминирование":

"100 лет назад Британская империя доминировала в мировой торговле, владея более 20% мирового богатства. Многие верили, что ее солнце никогда не зайдет",

"200 лет назад Франция захватила европейскую сцену, ее армии боялись, ее культуре завидовали. Наполеон провозгласил себя бессмертным",

"400 лет назад испанская корона правила от Манилы до Мексики, ее флоты сокровищ стонали от серебра и шелка. Короли думали, что их слава будет длиться вечно".

"Каждая империя провозглашала себя незаменимой. В конце концов, каждая из них потерпела поражение. Власть уменьшается, влияние мигрирует, а легитимность умирает в тот момент, когда ее предполагают, а не зарабатывают. Если Америка потеряет уважение мира, она поймет то, чему каждая падшая империя научилась слишком поздно: Мир движется вперед. Всегда", - говорилось в сообщении.

Однако, как пояснил Коваленко, несмотря на то, что многие продвигают этот пост как "официальное сообщение" Си Цзиньпина, это является фейком.

"Нет, это не его официальная страница", - отметил руководитель ЦПИ.