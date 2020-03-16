Мережко: Украину поддерживают независимо от того, кто является президентом США

Глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко заявил, что Украину в США поддерживают независимо от того, кто является президентом Америки в данный момент. Об этом Мережко заявил в интервью РБК-Украина.

Мережко отметил, что Украина пользуется двухпартийной поддержкой.

"В наш комитет приезжали представители обеих партий, демократов и республиканцев, и их главный месседж заключался в том, что Украину поддерживают независимо от того, кто является президентом в данный момент, то есть мы пользуемся двухпартийной поддержкой", - рассказал он.

По его словам, в США главными являются институты, а не личности, и эти институты настроены на всестороннюю поддержку Украины.

"США - это основной наш партнер, союзник и друг, и без их поддержки, к сожалению, Путин бы очень далеко продвинулся на территорию Украины. Поэтому их мнение нам обязательно нужно учитывать", - добавил он.

Однако, отметим, что президент Украины Владимир Зеленский разочарован, что конкретного приглашения в США все еще не поступило.