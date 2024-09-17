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У мережі заявили про стрілянину на Софіївській Борщагівці у Києві: що кажуть у поліції

Ілюстративне фото: у Києві сталась стрілянина на Софійській Борщагівці (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві, ввечері вівторка, 17 вересня, в одному з районів було чути постріли. На Софіївській Борщагівці сталась бійка біля ресторану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Що передувало

Ввечері вівторка низка Telegram-каналів повідомила про те, що в одному з районів Києва було чути постріли. На опублікованих відео було видно, що між людьми почалась масова бійка. 

Інцидент ймовірно трапився біля ЖК "Софія".

Що кажуть у поліції

За даними поліції, вони отримали повідомлення про те, що у селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участі групи осіб.

За попередніми даними, між двома компаніями відпочиваючих стався конфлікт, який переріс в бійку.

"На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони, які намагалися припинити правопорушення. Однак один з учасників бійки накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря, у результаті постраждалі відсутні", - сказано у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало про стрілянину в Печерському районі Києва. Відомо, що тоді під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів військовослужбовець відкрив вогонь.

Також у Києві на блокпосту сталася стрілянина через те, що водій автівки не зупинився на вимогу військових.

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