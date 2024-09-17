У мережі заявили про стрілянину на Софіївській Борщагівці у Києві: що кажуть у поліції

У Києві, ввечері вівторка, 17 вересня, в одному з районів було чути постріли. На Софіївській Борщагівці сталась бійка біля ресторану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.
Ввечері вівторка низка Telegram-каналів повідомила про те, що в одному з районів Києва було чути постріли. На опублікованих відео було видно, що між людьми почалась масова бійка.
Інцидент ймовірно трапився біля ЖК "Софія".
За даними поліції, вони отримали повідомлення про те, що у селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участі групи осіб.
За попередніми даними, між двома компаніями відпочиваючих стався конфлікт, який переріс в бійку.
"На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони, які намагалися припинити правопорушення. Однак один з учасників бійки накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря, у результаті постраждалі відсутні", - сказано у повідомленні.
Раніше РБК-Україна писало про стрілянину в Печерському районі Києва. Відомо, що тоді під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів військовослужбовець відкрив вогонь.
Також у Києві на блокпосту сталася стрілянина через те, що водій автівки не зупинився на вимогу військових.
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