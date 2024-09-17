В сети заявили о стрельбе на Софиевской Борщаговке в Киеве: что говорят в полиции

В Киеве, вечером вторника, 17 сентября, в одном из районов были слышны выстрелы. На Софиевской Борщаговке произошла потасовка возле ресторана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Вечером вторника ряд Telegram-каналов сообщил о том, что в одном из районов Киева были слышны выстрелы. На опубликованных видео было видно, что между людьми началась массовая потасовка.
Инцидент, вероятно, произошел возле ЖК "София".
По данным полиции, они получили сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка вблизи одного из ресторанов проходит драка с участием группы лиц.
По предварительным данным, между двумя компаниями отдыхающих произошел переросший в драку конфликт.
"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции охраны, пытавшиеся прекратить правонарушения. Однако один из участников потасовки набросился на полицейского. Другой сотрудник применил оружие, произведя несколько выстрелов в воздух, в результате пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина писала о стрельбе в Печерском районе Киева. Известно, что во время конфликта с охранником одного из жилищных комплексов военнослужащий открыл огонь.
Также в Киеве на блокпоста произошла стрельба из-за того, что водитель автомобиля не остановился по требованию военных.
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