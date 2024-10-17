В сети запустили фейковый сайт ГПСУ: как распознать обман

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

"Официальный вебсайт ГПСУ находится по адресу: https://dpsu.gov.ua . И, как и все сайты органов государственной власти Украины, находится в домене GOV.UA ", - напомнили гражданам.

"Кибербезопасность установила, что доменное имя фейкового сайта было зарегистрировано российским регистратором доменных имен . Благодаря принятым мерам сайт заблокирован", - уточнили в пресс-службе.

В ГПСУ рассказали, что фейковый сайт, обнаруженный и заблокированный специалистами:

Вражеские фейки и дезинформация

Напомним, российские пропагандисты регулярно распространяют фейки и дезинформацию о войне в Украине, украинской власти, военном командовании и т.д.

Кроме того, киберпреступники создают фейковые сайты в интернете, а также "искусственные" страницы (или, например, Telegram-каналы) различных учреждений, государственных органов или публичных персон в социальных сетях.

Так, например, в феврале 2024 года украинцев предупредили о фейковых сайтах, которые якобы связаны с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

А 5 октября текущего года спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предупредил украинцев о фейковом аккаунте в Telegram и попросил не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта, ведь он давно не пользуется этим мессенджером.

Учитывая это, украинцам следует всегда быть бдительными: проверять URL-адреса сайтов (чтобы не наткнуться на фейковый домен), использовать защищенный протокол HTTPS (в начале URL должно стоять "https://", а рядом с ним - иконка замка, что свидетельствует о безопасном соединении), обращать внимание на "галочку" в учетных записях социальных сетей (специальную отметку проверки, указывающую на подлинность профиля), не переходить по подозрительным ссылкам и т.п.

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