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У мережі з'явилося відео удару по Чонгарському мосту

Фото: в мережі з'явилося відео удару Чонгарським мостом (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

В інтернеті з'явився відеозапис, на якому показані удари по Чонгарському мосту вчора вранці, 22 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.

Судячи з кадрів відео, ракета завдала удару по проїжджій частині мосту, після чого в небо піднялася велика хмара з уламків та диму.

Удари по Чонгарських мостах

Вчора вранці, 22 червня, було завдано удару Чонгарськими мостами, які з'єднують Крим і Херсонську область. Об'єкти інфраструктури знаходяться на тимчасово окупованій території. Окупанти вранці заявили про обстріл автомобільних мостів. За даними росЗМІ, удару завдали нібито далекобійні ракети Storm Shadow.

Пізніше у мережі з'явилися відео, що підтверджують, що мости були пошкоджені. На опублікованих кадрах видно, що пошкоджено не лише дорожнє покриття, а й конструкції мостів.

Експерти зазначають, що ці мости війська РФ використовують для постачання техніки та боєприпасів на лінію фронту на півдні України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ЧонгарКрымракетный удар