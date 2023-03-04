Фото: у мережі з'явилося відео прибуття в Німеччину 90 БТР Stryker для України (ukrmilitary.com)

Сьогодні, 4 березня, в мережі з'явилось відео прибуття до Німеччини бойових машин Stryker, які США направили до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке опублікував YouTube-канал Military Agenda.

"США відправили 90 бойових машин Stryker, вони вже прибули до Німеччини, звідки відправляться в Україну", - йдеться в повідомленні.