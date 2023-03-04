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У мережі з'явилося відео прибуття в Німеччину 90 БТР Stryker для України

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Україна, Субота 04 березня 2023 17:11
У мережі з'явилося відео прибуття в Німеччину 90 БТР Stryker для України Фото: у мережі з'явилося відео прибуття в Німеччину 90 БТР Stryker для України (ukrmilitary.com)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 березня, в мережі з'явилось відео прибуття до Німеччини бойових машин Stryker, які США направили до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке опублікував YouTube-канал Military Agenda.

"США відправили 90 бойових машин Stryker, вони вже прибули до Німеччини, звідки відправляться в Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бойові машини Stryker були направлені Сполученими Штатами в рамках одного з пакетів військової допомоги.

Про те, якими ще бронемашинами союзники посилять нашу армію можна дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

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