В сети появилось видео прибытие в Германию 90 БТР Stryker для Украины

Сегодня, 4 марта, в сети появилось видео прибытия в Германию боевых машин Stryker, которые США направили в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое опубликовал YouTube-канал Military Agenda.

"США отправили 90 боевых машин Stryker, они уже прибыли в Германию, откуда отправятся в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, боевые машины Stryker были направлены Соединенными Штатами в рамках одного из пакетов военной помощи.

О том, какими еще бронемашинами союзники усилят нашу армию, можно узнать - в материале РБК-Украина.

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