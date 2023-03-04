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В сети появилось видео прибытие в Германию 90 БТР Stryker для Украины

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Украина, Суббота 04 марта 2023 17:11
В сети появилось видео прибытие в Германию 90 БТР Stryker для Украины Фото: в сети появилось видео прибытия в Германию 90 БТР Stryker для Украины (rus.military.com)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 марта, в сети появилось видео прибытия в Германию боевых машин Stryker, которые США направили в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое опубликовал YouTube-канал Military Agenda.

"США отправили 90 боевых машин Stryker, они уже прибыли в Германию, откуда отправятся в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, боевые машины Stryker были направлены Соединенными Штатами в рамках одного из пакетов военной помощи.

О том, какими еще бронемашинами союзники усилят нашу армию, можно узнать - в материале РБК-Украина.

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