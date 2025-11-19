У мережі з'явилося інтерв'ю Стіва Джобса, якого раніше ніхто не бачив: що він говорив

Розширене інтерв'ю Джобса про технології та кіно

У 1996 році Стів Джобс дав розширене інтерв'ю, де розмірковував про перетин технологій і кіноіндустрії. Він згадував компанії, які намагалися зайти в Голлівуд, інвестуючи в кіно, але так і не створивши успішних проектів.

За словами Джобса, для таких фірм придумали термін "Sillywood" - компанії, які намагалися залучити інвестиції, але не випустили жодного продукту. Pixar же стала єдиним прикладом, де зустріч Кремнієвої долини та Голлівуду справді принесла успіх.

Джобс описує "перевернуту ієрархію" в Pixar: "Я відчуваю, що працюю на всіх цих людей, тому що саме вони роблять усю блискучу роботу" - зазначив він. Він особливо хвалить співробітників, включно з президентом Едом Кетмеллом і режисером Джоном Лассетером.

Батіг і пряник: підходи Голлівуду і Кремнієвої долини

Джобс зазначив, що Голлівуд використовує "батіг" у вигляді контрактів, тоді як Кремнієва долина віддає перевагу "прянику" - опціонам на акції. За його словами, Pixar обрала другий підхід, що вимагало постійної роботи над утриманням ключових співробітників. Він наголосив, що компанія щодня прагне стати кращою, щоб співробітники не хотіли йти, і водночас допустив, що ті, хто не хоче залишатися в Pixar, можливо, мають піти.

Технології для Джобса були важливими, але не первинними: "Наші амбіції зростають так само швидко, як і технології, що їх підживлюють", - наголосив він. Однак, на його думку, справжню спадщину створює мистецтво: "Я думаю, що люди дивитимуться "Історію іграшок" через 60 років. Не через комп'ютерну графіку, а через історію про дружбу", - заявив Джобс.

Історія Pixar та плани на майбутнє

Pixar з'явилася після того, як Джобс придбав підрозділ комп'ютерної графіки Lucasfilm і зробив його незалежною компанією, залишаючись її основним акціонером до продажу Disney 2006 року. Прем'єра "Історія Іграшок 5" запланована на 19 червня 2026 року, а сюжет буде присвячений тому, як сучасні пристрої, включно з iPad, витісняють традиційні іграшки.

Архів Стіва Джобса був створений у 2022 році Лорін Пауелл Джобс, Тімом Куком і Джоні Айвом. На сайті зібрані цитати, фото, відео та листи Джобса, а також надаються гранти для молодих авторів.