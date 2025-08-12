У мережі з'явилися фото задимлення на Запорізькій АЕС: що кажуть у Міненерго

У мережі опублікували фото, на яких Запорізька АЕС оповита димом. Задимлення сталося в районі вантажного порту станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.
"У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються", - зазначили в міністерстві.
Фото: на ЗАЕС сталося задимлення (t.me/other_nikopol)
Там уточнили, що подібний інцидент привертає увагу до тих загроз, які створює російська окупація найбільшої АЕС у Європі.
"Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки", - додали в Міненерго.
У відомстві звернули увагу, що будь-які провокації або військові дії в районі ЗАЕС можуть призвести до непередбачуваних і катастрофічних наслідків для всього континенту.
Нагадаємо, 10 серпня російські окупанти вдарили авіабомбами по Запоріжжю.
Зокрема, росіяни пошкодили будівлю Зовнішнього кризового управління ЗАЕС. Ніхто з працівників унаслідок обстрілу не постраждав.
Фахівці центру стежать за радіаційною обстановкою навколо станції, яка перебуває під контролем РФ.