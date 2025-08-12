UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У мережі з'явилися фото задимлення на Запорізькій АЕС: що кажуть у Міненерго

Фото: на ЗАЕС сталося задимлення (t.me/other_nikopol)
Автор: Іван Носальський

У мережі опублікували фото, на яких Запорізька АЕС оповита димом. Задимлення сталося в районі вантажного порту станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.

"У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються", - зазначили в міністерстві.

 

Фото: на ЗАЕС сталося задимлення (t.me/other_nikopol)

Там уточнили, що подібний інцидент привертає увагу до тих загроз, які створює російська окупація найбільшої АЕС у Європі.

"Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки", - додали в Міненерго.

У відомстві звернули увагу, що будь-які провокації або військові дії в районі ЗАЕС можуть призвести до непередбачуваних і катастрофічних наслідків для всього континенту.

Удар по Зовнішньому кризовому центру ЗАЕС

Нагадаємо, 10 серпня російські окупанти вдарили авіабомбами по Запоріжжю.

Зокрема, росіяни пошкодили будівлю Зовнішнього кризового управління ЗАЕС. Ніхто з працівників унаслідок обстрілу не постраждав.

Фахівці центру стежать за радіаційною обстановкою навколо станції, яка перебуває під контролем РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСВійна в Україні