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У мережі з'явилися апокаліптичні кадри потужної зливи в Харкові (фото, відео)

Фото: у місті через негоду є пошкодження та постраждалі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 12 липня, Харків накрив потужний шторм. Внаслідок негоди місті падають дерева, пошкоджено дроти для передачі електроенергії та зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, приблизно о 20:30 у мережі почали з'являтися кадри, на яких було видно сильний дощ, вітер та дуже темні хмари.

 

Водночас низка каналів почали писали, що як мінімум у центрі Харкова зникло світло. Telegram-канали припускали, що блискавка могла влучили у трансформатор. При цьому в соцмережах також були кадри, на яких щось дуже схоже на кульову блискавку.

 

Окрім того, внаслідок негоди багато вулиць міста затоплені. Також повідомлялося про велику кількість дерев, які впали. Лише у Саду Шевченко, як стверджується, впало щонайменше 10 дерев. Дерево впало і на один із магазинів в центрі міста (неподалік біля ТЦ "Нікольський").

 

Крім того, згідно повідомленню у соцмережах, неподалік стадіону "Металіст" впав будівельний кран. Причому внаслідок падіння він пошкодив автомобіль українських військових.

 

 

Офіційні коментарі

Нагадаємо, що глава Харківської ОВА Олег Синєгубов офіційно підтвердив, що у Харкові та області негода. Зокрема, він поінформував, що вітер досягає 20 м/с, а в області знеструмлені низка населених пунктів. Серед них: Балаклія, Борщівка та Вербівка.

Крім того, у Харкові через негоду, судячи з усього, четверо постраждалих. Троє людей у Салтівському районі, і також глава ОВА писав про постраждалу 7-річну дівчинку в Основ'яновському районі, на яку впало дерево.

"Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев", - інформував він про Салтівський район.

Також Синєгубов розповів, що в селі Першотравневе на 56-річну жінку впало дерево, через що вона загинула.

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