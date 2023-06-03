В мережі з'явились супутникові фото порту Бердянська після обстрілів

"Збитки від недавнього удару по порту окупованого Росією Бердянська видно на нових супутникових знімках. Це місце знаходиться понад 90 кілометрів від лінії фронту в Україні", - повідомив Афрік.

Ситуація в місті

Майже з початку повномасштабного вторгнення російських військових на територію України, РФ окупувала Бердянськ.

Наразі росіяни використовують місто як військову базу, а через порт Бердянська вивозять крадене українське зерно.

Вибухи у Бердянську

В окупованому місті часто трапляються вибухи - прилітає по позиціях та базах окупантів. Так, 28 травня українські військові завдали п'ять ударів по ворожих позиціях у місті.

Зауважимо, що сьогодні місцеві жителі повідомили, що в місті було чути понад десять вибухів. А в результаті роботи ППО уламки ракет пошкодили будинки та автомобіль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.