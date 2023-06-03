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В мережі з'явились супутникові фото порту Бердянська після обстрілів

Фото: порт Бердянська (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В мережі з'явились супутникові фото Бердянського порту після обстрілів. На фото видно яких руйнувань зазнали портові споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афріка.

"Збитки від недавнього удару по порту окупованого Росією Бердянська видно на нових супутникових знімках. Це місце знаходиться понад 90 кілометрів від лінії фронту в Україні", - повідомив Афрік.

Ситуація в місті

Майже з початку повномасштабного вторгнення російських військових на територію України, РФ окупувала Бердянськ.

Наразі росіяни використовують місто як військову базу, а через порт Бердянська вивозять крадене українське зерно.

Вибухи у Бердянську

В окупованому місті часто трапляються вибухи - прилітає по позиціях та базах окупантів. Так, 28 травня українські військові завдали п'ять ударів по ворожих позиціях у місті.

Зауважимо, що сьогодні місцеві жителі повідомили, що в місті було чути понад десять вибухів. А в результаті роботи ППО уламки ракет пошкодили будинки та автомобіль.

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