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У мережі з'явилася гучна заява "дружини Драпатого": головком відреагував

18:03 17.08.2026 Пн
2 хв
У фейковій заяві йдеться про нібито серйозні проблеми всередині військового керівництва
aimg Марія Науменко
У мережі з'явилася гучна заява "дружини Драпатого": головком відреагував фото: головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий (Getty Images)
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Дружині головнокомандувача приписали гучні слова про тиск і конфлікти у війську, однак це був фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Драпатий наголосив, що інформаційні атаки проти нього почалися від перших днів роботи на посаді. За його словами, їхня мета - посіяти недовіру всередині держави та погіршити відносини між військом і суспільством.

"Посада Головнокомандувача завжди буде мішенню інформаційних атак. Вони почалися з перших днів моєї роботи, і це очікувано. Мета таких кампаній - посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством", - заявив головком.

Він також зазначив, що частина таких кампаній може вестися скоординовано із залученням ботомереж. Окремо Драпатий спростував інформацію про будь-які публічні заяви членів своєї родини.

"Члени моєї сім'ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності", - наголосив він.

Головнокомандувач закликав українців перевіряти джерела інформації та не поширювати непідтверджені повідомлення.

Що кажуть у ЦПД

Центр протидії дезінформації повідомив про чергову хвилю матеріалів, спрямованих на дискредитацію Драпатого. Цього разу в мережі поширюють нібито заяву його дружини про "потужний внутрішній супротив" реформам головкома, тиск з боку оточення колишнього керівництва ЗСУ та політичних кіл.

Також у фейковій публікації йдеться про нібито можливу дострокову відставку головнокомандувача.

У ЦПД наголосили, що жодних підтверджень автентичності цієї заяви або її належності дружині Драпатого немає.

У центрі зазначили, що подібні публікації є продовженням інформаційної кампанії, мета якої - сформувати в суспільстві хибне уявлення про внутрішній розкол у військовому керівництві та підірвати довіру до ЗСУ.

У ЦПД закликали не робити висновків про ситуацію у військовому керівництві на основі повідомлень з анонімних або неофіційних джерел без належного підтвердження.

Раніше в ЦПД попереджали, що Росія готує інформаційну кампанію про нібито "гуманні" умови утримання українських військовополонених.

Для пропагандистських сюжетів полонених можуть переміщувати у комфортніші умови, а повернених з українського полону росіян - використовувати для поширення заяв про нібито погане поводження в Україні.

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