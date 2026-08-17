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В сети появилось громкое заявление "жены Драпатого": главком отреагировал

18:03 17.08.2026 Пн
2 мин
В фейковом заявлении говорится о якобы серьезных проблемах внутри военного руководства
aimg Мария Науменко
В сети появилось громкое заявление "жены Драпатого": главком отреагировал фото: главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Жене главнокомандующего приписали громкие слова о давлении и конфликтах в армии, однако это был фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

Драпатый подчеркнул, что информационные атаки против него начались с первых дней работы в должности. По его словам, их цель – посеять недоверие внутри государства и ухудшить отношения между войском и обществом.

"Должность Главнокомандующего всегда будет мишенью информационных атак. Они начались с первых дней моей работы, и это ожидаемо. Цель таких кампаний – посеять недоверие внутри государства и между войском и обществом", - заявил главком.

Он также отметил, что часть таких кампаний может вестись скоординированно с привлечением ботосетей. Отдельно Драпатый опроверг информацию о любых публичных заявлениях членов своей семьи.

"Члены моей семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени. Любые высказывания или приписываемые им позиции не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

Главнокомандующий призвал украинцев проверять источники информации и не распространять неподтвержденные сообщения.

Что говорят в ЦПД

Центр противодействия дезинформации сообщил об очередной волне материалов, направленных на дискредитацию Драпатого. На этот раз в сети распространяют якобы заявление его супруги о "мощном внутреннем сопротивлении" реформам главкома, давлении со стороны окружения бывшего руководства ВСУ и политических кругов.

Также в фейковой публикации говорится о якобы возможной досрочной отставке главнокомандующего.

В ЦПД подчеркнули, что никаких подтверждений подлинности этого заявления или его принадлежности жене Драпатого нет.

В центре отметили, что подобные публикации являются продолжением информационной кампании, цель которой – сформировать в обществе ошибочное представление о внутреннем расколе в военном руководстве и подорвать доверие к ВСУ.

В ЦПД призвали не делать выводов о ситуации в военном руководстве на основе сообщений из анонимных или неофициальных источников без подтверждения.

Ранее в ЦПД предупреждали, что Россия готовит информационную кампанию о якобы "гуманных" условиях содержания украинских военнопленных.

Для пропагандистских сюжетов пленных могут перемещать в более комфортные условия, а возвращенных из украинского плена россиян использовать для распространения заявлений о якобы плохом обращении в Украине.

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